Treno per l' aeroporto di Palermo tra meno di un mese si cambia | la partenza sarà anticipata di quasi 2 ore

Se stai pianificando il viaggio da Agrigento all'aeroporto di Palermo, tieni presente che tra meno di un mese il treno subirà un'importante modifica negli orari. La richiesta del Comune di Agrigento è stata approvata: la partenza da Agrigento sarà anticipata di quasi due ore, rendendo il viaggio più comodo e flessibile. Un cambiamento che promette di migliorare significativamente la tua esperienza di viaggio, consentendoti di partire con maggiore tranquillità e puntualità.

La richiesta avanzata dal Comune di Agrigento è stata accettata: la Regione e Trenitalia hanno concesso la modifica dell'orario di partenza del treno che collega la città dei Templi con l'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. In particolare la partenza da Agrigento sarà anticipata di quasi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

