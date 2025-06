Treni parte il servizio integrato treno più bus ' Maremma link'

Scopri il nuovo servizio integrato “Maremma Link”, che rivoluziona il modo di spostarsi nella splendida Maremma. Dal 28 giugno, potrai acquistare con un solo acquisto biglietti treno e bus verso le principali località come Marina di Grosseto, Principina a Mare, Castiglione della Pescaia e Riva del Sole. Una soluzione semplice, veloce e sostenibile per esplorare il territorio, avvicinandoti alle sue meraviglie con comodità e rispetto per l’ambiente.

Grosseto, 26 giugno 2025 – Parte il 28 giugno il nuovo servizio intermodale “Maremma Link ”. Sarà possibile acquistare, in un’unica soluzione su tutti i canali Trenitalia (biglietterie, sito web, App e Self-Service) il biglietto treno+bus indicando come stazione di arrivo o partenza: Marina di Grosseto, Principina a Mare, Castiglione della Pescaia e Castiglione Riva del Sole. Si tratta di un ulteriore passo verso una mobilità sostenibile e integrata resa possibile grazie alla sinergia fra Trenitalia e Autolinee Toscane, con il supporto della Provincia di Grosseto e della Regione Toscana, ente programmatore e finanziatore dei servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni, parte il servizio integrato treno più bus 'Maremma link'

