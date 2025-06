Tremila euro per la carrozzina Nessun rimborso

Una storia di difficoltà e ingiustizia scuote la regione Marche, dove la famiglia Piersimoni si trova a fronteggiare una spesa insostenibile per una carrozzina speciale del loro amato Valerio, senza alcun aiuto da parte della Regione. La risposta, seppur ufficiale, ha lasciato un senso di frustrazione e impotenza, evidenziando come alcune sfide vadano affrontate con maggiore attenzione e solidarietà. È ora di chiedere un cambiamento concreto.

"La Regione Marche non rimborserà i 3.100 euro di costi aggiuntivi sostenuti dalla famiglia Piersimoni per l’acquisto della carrozzina speciale del figlio Valerio, affetto da una grave malattia neuromuscolare". A dirlo, con amarezza, è il consigliere regionale del Pd Renato Claudio Minardi, che nei giorni scorsi ha portato il caso in aula con un’interrogazione. La risposta è arrivata per bocca dell’assessore Filippo Saltamartini: il rimborso non ci sarà. La famiglia aveva acquistato una carrozzina dotata di accessori indispensabili per permettere a Valerio – giovane disabile con esigenze complesse – di condurre una vita il più possibile autonoma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Tremila euro per la carrozzina. Nessun rimborso"

