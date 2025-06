Trekking a Montella tra Natura e Caciocavallo Impiccato

Preparatevi a vivere un’esperienza unica tra paesaggi mozzafiato e sapori autentici: domenica prossima, torna l’incantevole trekking a Montella, tra natura rigogliosa e il caratteristico caciocavallo impiccato. Un’occasione imperdibile per riscoprire la bellezza dei Monti Picentini, immergendosi nella frescura del Vallone Scorzella e gustando le specialità locali. Non perdete questa avventura tra escursioni e bontà genuina: vi aspettano emozioni e sapori da ricordare!

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della natura e del buon cibo: domenica prossima torna a grande richiesta l’escursione nel cuore del Parco Regionale dei Monti Picentini, tra le fresche ombre del Vallone Scorzella, a Montella, in provincia di Avellino. Organizzata da guide ambientali. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: natura - montella - trekking - caciocavallo

Cosa fare nel weekend dal 9 all'11 agosto in Irpinia: sagre, concerti e spettacoli.

Trekking in Toscana: i percorsi imperdibili tra natura e colline - MSN - Questa regione offre un’incredibile varietà di paesaggi: dalle coste spettacolari alle dolci colline ... Lo riporta msn.com

Trekking in Toscana: i percorsi imperdibili tra natura e colline - Runner's World - Quando il tempo a disposizione è limitato, ma non vuoi rinunciare a un’avventura nella natura, un trekking di 1 giorno in Toscana è la soluzione perfetta. runnersworld.com scrive