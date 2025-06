Tredicenne caduta dal balcone no al rito abbreviato per l'ex 15enne La mamma | Giustizia sia fatta al meglio

Una tragica vicenda scuote Piacenza: il 15enne che ha gettato la sua ex fidanzina di 13 anni dal settimo piano vede respinto il rito abbreviato, mentre la madre della vittima chiede giustizia completa. La richiesta di accelerare il processo viene quindi negata, lasciando emergere nuovi dettagli e approfondimenti. La speranza è che la verità venga a galla, affinché la giustizia sia davvero fatta e le famiglie trovino pace. Continua a leggere.

Respinta la richiesta di rito abbreviato per il 15enne che il 25 ottobre scorso gettò dal settimo piano l'ex fidanzatina 13enne a Piacenza. Per l'adolescente è stata rigettata anche la contestazione della sua difesa sull'aggravante di stalking. La mamma della vittima: "Giustizia sia fatta al meglio, senza rito abbreviato verranno fuori più cose". 🔗 Leggi su Fanpage.it

