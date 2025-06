Tre furti in una settimana in un negozio sul Corso | esasperato il titolare

La crescente ondata di furti mette a dura prova la pazienza del titolare di Cherry Gloss, situato nel cuore di Corso Vittorio Emanuele. Dopo tre episodi in una sola settimana, le immagini delle telecamere svelano due stranieri decisi a svaligiare il negozio senza sosta. La situazione è ormai insostenibile: il proprietario si trova a dover affrontare non solo il danno economico, ma anche l'angoscia di sentirsi impotente di fronte a questi atti di vandalismo.

