Tre cittadini palestinesi sono stati uccisi dall’esercito israeliano durante l’ennesimo attacco in Cisgiordania

Tensione crescente in Cisgiordania: mentre un fragile accordo tra Israele e Iran si fa strada dopo il recente bombardamento, la regione brucia ancora di violenze e scontri. Tre cittadini palestinesi sono stati uccisi dall’esercito israeliano in un nuovo attacco, e le tensioni esplodono anche tra coloni e popolazioni locali. La situazione si fa sempre più instabile, evidenziando la complessità di una pace ancora lontana.

Dopo il bombardamento ordinato pochi giorni fa da Donald Trump, Israele e Iran hanno raggiunto un fragile accordo. Il governo di Benjamin Netanyahu e il suo popolo, tuttavia, non sembrano essere in grado di stare con le mani in mano per più ventiquattr’ore, come dimostrano le ultime notizie. Diverse decine di coloni israeliani hanno infatti attaccato Kafr Malek, cittadina a nord est di Ramallah, nella Cisgiordania occupata. Durante il raid hanno dato fuoco alle abitazioni e alle automobili dei residenti, che sono stati successivamente colpiti da pietre. Dopo l’agguato, sul posto è arrivato anche l’esercito, che ha ucciso tre cittadini palestinesi e ne ha feriti molti altri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it