Travolto da un grosso albero abbattuto dal forte vento | 56enne in ospedale

Una giornata di tempesta si trasforma in una scena di paura e scena di emergenza sul Lungolario Polti a Colico. Un uomo di 56 anni, residente a Senago, è stato travolto da un grosso albero abbattuto dalle intense raffiche di vento, finendo in ospedale. La sua vicenda ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e potente, lasciando tutti con il fiato sospeso e una domanda: cosa ci insegna questa difficile prova?

Travolto e ferito da un grosso albero abbattuto dalle forti raffiche di vento. Paura per un infortunio avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 26 giugno, sul Lungolario Polti a Colico. L'uomo, un 56enne residente a Senago (nel Milanese), si trovava nella zona affacciata sulla riva in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

