Travaglio stronca Bernabè | Non è ‘diversamente riarmo’ è togliere soldi a ospedali e scuole per comprare armi Su La7

Marco Travaglio non le manda a dire: nel suo intervento a Otto e Mezzo, il giornalista smaschera le ambiguità di Giorgia Meloni, tra baci a Biden e smancerie con Trump. Ma cosa succede davvero dietro le quinte della politica italiana e internazionale? La risposta, forse, è più complessa di quanto sembri. Continue a leggere per scoprire come queste dinamiche influenzano il nostro paese e le nostre vite.

“ Giorgia Meloni è genuflessa agli Usa: dal bacio di Biden sulla sua fronte alle smancerie con Trump, non è cambiato assolutamente niente. Ma sono cambiati gli Usa nel frattempo. Quindi, lei lei è genuflessa a due presidenti che sono l’uno l’opposto dell’altro, cercando di ottenere qualche cosa”. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “Finché ottieni qualche cosa, ben venga. Ma qui è Trump che ottiene tutto. Che cosa vuole Trump? Tra le poche cose che sembrano costanti della sua politica c’è che vuole che compriamo più gas e più armamenti dagli americani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Travaglio stronca Bernabè: “Non è ‘diversamente riarmo’, è togliere soldi a ospedali e scuole per comprare armi”. Su La7