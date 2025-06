Trasporto sociale a rischio la Pa scrive agli utenti | Servizi verso il caos

Amministrazione ai cittadini, allarmata dalle recenti criticità nel sistema di trasporto sociale. La lettera evidenzia come le difficoltà nella governance del Consorzio Società della Salute Pisana e l’imminente uscita del Comune di Pisa rischino di compromettere servizi fondamentali, lasciando utenti e volontari in una situazione precaria. È essenziale intervenire con rapidità per garantire continuità e tutela a chi dipende da queste risorse vitali.

Pisa, 26 giugno 2025 - “Le criticità attuali nel Consorzio Società della Salute Pisana stanno facendo addensare nubi nere, tra l’altro, su servizi affidati alle associazioni di volontariato con convenzione scaduta al 31 dicembre. Alla grave crisi della governance della SdS si sommano le preoccupazioni per la ormai certa uscita del Comune di Pisa dalla Società della Salute a fine dicembre”. Comincia così la lettera inviata dalla Pubblica Assistenza di Pisa alle famiglie e agli utenti del servizio di trasporto sociale nell’area pisana, in cui si denuncia una fase di caos tra struttura e direzione politica della SdS. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trasporto sociale a rischio, la Pa scrive agli utenti: "Servizi verso il caos"

