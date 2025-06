Trasporto scolastico dopo 23 anni cambia il regolamento | Bimbi presi casa per casa e costi abbattuti

Dopo 23 anni, un importante passo avanti per le famiglie di Arezzo: il nuovo regolamento del trasporto scolastico introduce il servizio "porta a porta" e riduce significativamente i costi. Un risultato frutto di dialogo, collaborazione e impegno condiviso. Ringrazio l’ufficio scuola e tutti i consiglieri comunali che hanno reso possibile questa innovazione. Grazie a questo cambiamento, il futuro dei nostri bambini sarà più comodo e accessibile, garantendo a tutti un percorso scolastico più sicuro e sostenibile.

"Dopo 23 anni, il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Arezzo. Ringrazio l'ufficio scuola per il puntuale lavoro e ringrazio i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza perché grazie al loro contributo questo.

