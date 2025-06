Trasporto scolastico a Fiumicino | iscrizioni aperte fino al 16 luglio 2025

Se sei un genitore o uno studente a Fiumicino, non perdere l’opportunità di garantire un trasporto sicuro e affidabile per il nuovo anno scolastico! Le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico 2025/2026 sono aperte fino al 16 luglio 2025 e si effettuano esclusivamente online sul sito del Comune. Affrettati, e assicurati un posto!

Fiumicino, 26 giugno 2025 – L’assessore all’Edilizia Privata e Trasporti del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, informa i cittadini che da oggi, 26 giugno 2025, sono ufficialmente aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 20252026. Come fare domanda. Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità online attraverso il sito istituzionale del Comune di Fiumicino all’indirizzo: www.comune.fiumicino.rm.it, nella sezione dedicata ai Servizi Scolastici. Il termine ultimo per effettuare l’iscrizione è martedì 16 luglio 2025. Si invitano le famiglie interessate a rispettare la scadenza indicata, al fine di garantire una corretta pianificazione del servizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

