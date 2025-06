Trasporto pubblico estivo | il potenziamento si coniuga con la sicurezza

Il trasporto pubblico estivo a Carovigno si rinnova, con un potenziamento che unisce sicurezza e sostenibilità. Nuove fermate e corse serali offrono più comfort e libertà di movimento ai cittadini e ai visitatori. Durante la conferenza stampa, l'Amministrazione ha sottolineato il ruolo cruciale delle associazioni locali nel promuovere una mobilità più responsabile e inclusiva. Questa innovazione rappresenta un passo avanti verso un futuro più verde e sicuro per la comunità.

CAROVIGNO - Potenziato il servizio di trasporto pubblico estivo a Carovigno: nuove fermate e più corse serali per la sicurezza e la mobilità sostenibile. Durante una conferenza stampa di presentazione delle novità, l'Amministrazione Comunale ha ringraziato "l'Associazione Italiana Familiari e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

