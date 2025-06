Trasporti per dializzati e 118 a rischio sospensione | la denuncia delle cooperative alla prefettura

lettera alla Prefettura evidenziando le criticità e chiedendo interventi immediati. Questa situazione mette a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini più fragili, sollevando un forte appello affinché si trovi una soluzione tempestiva e efficace. La preoccupazione cresce: la tutela delle persone in condizioni di emergenza non può più attendere.

I servizi di trasporto sanitario per i pazienti dializzati e per l’emergenza-urgenza 118 in convenzione con la Asl Lanciano-Vasto-Chieti rischiano la sospensione. A lanciare l’allarme sono alcune cooperative e associazioni che operano nel territorio provinciale, le quali hanno inviato una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

