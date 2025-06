Trasformare le difficoltà in risorse per il futuro

Le sfide legate ai dazi del 10% sulle importazioni negli Stati Uniti, con picchi del 50% su acciaio e alluminio, rappresentano un banco di prova per l'economia globale. Mentre alcuni vedono in queste misure un'opportunità di rinascita industriale e occupazionale, altri mettono in discussione i rischi di tensioni commerciali e ripercussioni sui consumatori. È fondamentale analizzare come queste difficoltà possano diventare risorse strategiche per un futuro più resiliente e innovativo.

I dazi del dieci per cento sulle importazioni di merci negli Stati Uniti (cinquanta per cento su quelle di acciaio e alluminio) sono entrati in vigore lo scorso 5 aprile; i benefici paventati dal presidente Donald Trump per lo Stato americano sono oggetto di molte analisi critiche (l’entrata di miliardi di dollari nelle casse del Governo, promozione delle produzioni locali e creazione di posti di lavoro per i cittadini) e secondo la Banca Mondiale a pagare il prezzo più alto di questa manovra saranno gli Stati Uniti stessi. Il nostro Paese, tra i principali esportatori di vino negli Usa, potrà risultare fortemente colpito dalla politica economica di Trump e, oltre al danno economico, che l’Unione Italiana Vino (Uiv) ha stimato in 323 milioni di euro l’anno, si prevedono altri stravolgimenti, alcuni già percepiti dagli addetti ai lavori, come il cambiamento dei rapporti tra venditori e compratori e l’aumento dei prezzi, che in parte saranno assorbiti dalle imprese stesse e in parte ricadranno sul compratore finale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trasformare le difficoltà in risorse per il futuro

In questa notizia si parla di: trasformare - risorse - difficoltà - sono

Pichetto Fratin a Roma: strategie per trasformare i rifiuti in risorse per il made in Italy - Oggi a Roma, durante la Conferenza Nazionale sull’Economia Circolare, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha presentato innovative strategie per trasformare i rifiuti in risorse preziose per il Made in Italy, puntando su un futuro sostenibile e sull'efficienza delle filiere produttive.

Guida Menù, le nuove risorse didattiche per la scuola primaria in cui Chef Ada, Bruno, Cinzia e Danilo "saziano" tutti gli alunni: da chi è in difficoltà fino al gifted Vai su Facebook

Dazi: problema o opportunità ? | Trasformare le difficoltà in risorse per il futuro; Comunicazione, marketing e formazione: il futuro del mercato; La sfida del nostro tempo: Produciamo troppo cibo e lo buttiamo via: basta.