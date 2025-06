Trascinata nelle fogne dall'alluvione bimba di 8 anni trovata viva dopo 7 ore | Calma impressionante

In un drammatico salvataggio che ha tenuto il mondo col fiato sospeso, una bambina di soli 8 anni è stata trovata viva dopo essere stata trascinata nelle fogne dall’alluvione in Cina. La sua calma e determinazione hanno stupito anche i soccorritori, dimostrando una forza incredibile di fronte all’oscurità e al freddo. Una testimonianza di coraggio e resilienza che merita di essere condivisa: continua a leggere.

"Ha combattuto contro l'oscurità più nera, il freddo e la paura costante con una calma incredibile" hanno dichiarato i soccorritori che hanno salvato la bambina cinese trascinata via dalle acque impetuose in un fosso di drenaggio nella provincia cinese di Guizhou. 🔗 Leggi su Fanpage.it

