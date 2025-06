Trasatti | E’ il momento di una collaborazione nazionale per i civici – Video

È giunto il momento di unire le forze a livello nazionale per valorizzare i civici e rafforzare il senso di appartenenza nelle comunità. Le parole di Francesco Trasatti, presidente del consiglio comunale di Fermo, risuonano come un invito sincero a collaborare e costruire insieme un futuro più coeso e solidale. Solo attraverso un impegno condiviso potremo realmente fare la differenza.

(Adnkronos) – "E' il momento di una collaborazione nazionale per i civici". Le parole di Francesco Trasatti, presidente del consiglio comunale di Fermo. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

