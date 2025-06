Trapianti | in un doc la storia di Nicholas Green ma in Italia cala il consenso alla donazione

Trent’anni fa, la storia di Nicholas Green commosse il mondo intero e cambiò per sempre la percezione della donazione di organi. Ora, in Italia, però, il consenso alla donazione sembra diminuire, sollevando interrogativi e sfide etiche cruciali. La memoria di Nicholas ci ricorda quanto sia importante mantenere vivo il desiderio di donare, un gesto di speranza che può salvare molte vite. È il momento di riflettere e agire: cosa possiamo fare per invertire questa tendenza?

“Pensavo a quanto erano diverse le cose, trent’anni fa: eravamo io, te, Eleanor e Nicholas e le nostre valigie giganti”: la coppia inquadrata nel primissimo frame del documentario “ Effetto Nicholas ”, prodotto da Endemol Shine Italy per Rai Documentari e in onda il 27 giugno in prima serata su Rai2 (poi visibile su RaiPlay) è formata dai genitori americani di Nicholas Green, morto a 7 anni il 29 settembre del 1994 in una sparatoria sulla Salerno-Reggio Calabria, mentre era in viaggio con la famiglia. “Siamo tornati in Italia per un’occasione importante – dice il padre Reginald, ormai anziano, accanto alla moglie Margaret –: sono trent’anni dal giorno in cui gli hanno sparato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trapianti: in un doc la storia di Nicholas Green, ma in Italia cala il consenso alla donazione

