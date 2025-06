Transformers inizia una nuova era con l’epico finale della storia di optimus prime

L’epico finale della saga di Optimus Prime segna l’inizio di una nuova era per i Transformers, un momento che cambierà per sempre il destino dei nostri eroi meccanici. Con il 24° numero della serie di Daniel Warren Johnson e Jorge Corona, in uscita il 10 settembre 2025, si chiude un capitolo storico e si apre una porta verso sorprese sorprendenti. L’ultimo…

la conclusione di un'epoca per i transformers: l'ultimo capitolo di Daniel Warren Johnson. Il mondo dei Transformers si avvicina a un momento cruciale con la pubblicazione dell'ultima uscita della serie creata da Daniel Warren Johnson e Jorge Corona. La casa editrice Image Comics ha annunciato che il 24° numero, previsto per il 10 settembre 2025, segnerà la fine di una fase importante e aprirà le porte a una nuova era ricca di sorprese. l'ultimo episodio: un finale esplosivo e inatteso. La serie, acclamata dalla critica e dai fan, si prepara a concludersi in modo memorabile. La sinossi ufficiale promette un finale tra i più sorprendenti dell'anno, definendo questa conclusione come "la più scioccante di tutte le pubblicazioni a fumetti di quest'anno".

