Tram | nuovi cantieri al via in via Emilia Ponente e Corticella

Bologna si prepara a una rivoluzione su rotaia: nuovi cantieri aprono in via Emilia Ponente e Corticella, portando avanti i lavori che trasformeranno il trasporto pubblico cittadino. Con l’obiettivo di completare le opere più strategiche prima di settembre, la città si impegna a rendere più efficiente e sostenibile la mobilità . I prossimi step interesseranno le aree di via Emilia Ponente e oltre, per un cambiamento che coinvolge tutti.

Proseguono le operazioni di costruzione del tram in tutta la città di Bologna. L'obiettivo - spiega il Comune - è concludere gli interventi più impattanti prima della riapertura delle scuole e della ripartenza di settembre. I prossimi step interesseranno le aeree di via Emilia Ponente, via.

