Tram Bologna arrivano 2 nuovi cantieri | cosa cambia in piazza dell’Unità

A Bologna, i tram continuano a rivoluzionare il paesaggio urbano: due nuovi cantieri aprono in piazza dell’Unità, mentre proseguono i lavori delle linee rossa e verde. La viabilità cittadina si adatta ancora, ma l’amministrazione promette di completare gli interventi più impattanti prima di settembre. Cosa cambierà nel cuore della città? Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità e i miglioramenti in arrivo.

Continuano i lavori per la linea rossa e avanzano anche quelli per la verde. Si modifica ancora la viabilità cittadina. L'obiettivo del Comune: "Concludere gli interventi più impattanti prima di settembre".

