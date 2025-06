Trainwreck | Poop Cruise recensione | quando una crociera finisce in cacca letteralmente

Se pensate che le crociere siano solo relax e lusso, preparatevi a cambiare idea. "Trainwreck: Poop Cruise" su Netflix svela una delle avventure più grottesche e incredibili mai vissute in mare, dove un viaggio di piacere si trasforma in un vero e proprio incubo di cacca e caos. La storia della nave bloccata con i bagni fuori uso nel febbraio 2013 vi lascerà senza fiato e con molte risposte da scoprire.

Al centro del documentario la paradossale vicenda che ha visto protagonista nel febbraio del 2013 una nave da crociera, rimasta in avaria per giorni e con i bagni fuori uso per migliaia di passeggeri. Su Netflix. Con un sottotitolo che è letteralmente traducibile in italiano come "la crociera della popò" lo spettatore che si accinge alla visione di Trainwreck: Poop Cruise ha già un'idea ben precisa di cosa aspettarsi, anche qualora fosse ignaro dell'evento alla base di questo documentario. Documentario che dalla sua uscita ha fatto breccia nel cuore degli abbonati di Netflix, al punto da risultare tra i titoli più visti sulla piattaforma di streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Trainwreck: Poop Cruise, recensione: quando una crociera finisce in cacca, letteralmente

