Tragedia via Foria Assoutenti | Basta gas nemico silenzioso

tragedia via Foria Assoutenti: basta gas, nemico silenzioso. La drammatica esplosione che ieri ha sconvolto Napoli, causando morte e devastazione, deve rappresentare un punto di svolta. √ą il momento di riflettere profondamente su sicurezza e prevenzione, affinch√© tragedie come questa non si ripetano. Solo con un impegno condiviso tra cittadini e istituzioni possiamo proteggere le nostre famiglie e il nostro territorio.

‚ÄúLa vicenda drammatica accaduta ieri a Napoli, dove un‚Äôesplosione causata dal gas ha ucciso un uomo di 57 anni, ferito gravemente una donna e distrutto una palazzina intera, deve essere uno spartiacque. Deve farci riflettere, come cittadini, come famiglie, ma soprattutto come istituzioni‚ÄĚ. Cos√¨. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: tragedia - foria - assoutenti - basta

Tragedia via Foria, Assoutenti: Basta gas, nemico silenzioso.

Basta Covid, basta. È stata una tragedia, ma non deve imprigionare le menti (di P. Battista) - HuffPost Italia - Basta con i danni mentali permanenti del Covid che continuano a ristagnare maleodoranti nel dibattito pubblico. Secondo huffingtonpost.it

Tragedia dei migranti, Delrio attacca Salvini: "Basta offendere chi muore" - Fanpage.it - "Ora basta, basta con le frasi di Salvini che offende chi muore alla ricerca di una vita migliore" A dichiararlo Graziano Delrio, ex ministro del Governo Gentiloni e oggi presidente del gruppo ... Da fanpage.it