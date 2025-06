Tragedia nel carcere delle Vallette a Torino | detenuto morto soffocato da un boccone

Una tragedia scuote il carcere delle Vallette a Torino: un detenuto di 56 anni è deceduto per soffocamento durante il pranzo nella sua cella. Immediato l’intervento degli agenti e dei sanitari, ma purtroppo ogni tentativo di salvataggio si è rivelato vano. Un episodio che solleva ancora una volta interrogativi sulla sicurezza e le condizioni di vita all’interno delle strutture penitenziarie italiane, sottolineando l’urgenza di interventi mirati per prevenire simili tragedie in futuro.

Un detenuto italiano di 56 anni è morto soffocato mentre stava pranzando nella sua cella, nel padiglione A del carcere delle Vallette a Torino, oggi, giovedì 26 giugno 2025. Gli agenti di polizia penitenziaria e i sanitari in servizio hanno cercato in qualsiasi modo di soccorrerlo e di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Tragedia al carcere le Vallette di Torino: detenuto trovato morto a poche ore dalla convalida dell’arresto - Una tragedia scuote il carcere Le Vallette di Torino: un detenuto di 42 anni, magrebino, è stato trovato morto questa mattina, poche ore prima dell’udienza di convalida dell’arresto.

“Cosa dice la nuova legge?”, le detenute e le loro paure di Anita Fallani Il Domani, 15 giugno 2025 Le lettere dal carcere di Torino di un gruppo di ristrette con cui chiedono lumi sulle nuove norme. Ora chi risponde alle loro richieste rischia l’istigazione alla dis Vai su Facebook

