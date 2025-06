Tragedia in cantiere | morto un operaio

Una drammatica tragedia ha sconvolto questa mattina un cantiere di Certaldo, dove un operaio è deceduto dopo essere stato colto da un malore durante le operazioni di ristrutturazione. Le squadre di soccorso sono intervenute tempestivamente, ma purtroppo ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Un episodio che richiama l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’importanza di rispettare rigorosi protocolli. La comunità è sconvolta e si attende una approfondita indagine.

Questa mattina tragedia su un cantiere di Certaldo. Intorno alle 07 e mezzo i vigili del fuoco sono intervenuti su un cantiere privato di Via Cesare Battisti per il soccorso a un operaio colto da malore su un ponteggio durante i lavori di ristrutturazione. I vigili del fuoco hanno raggiunto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

