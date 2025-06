Tragedia ad Arpino vicino Frosinone 40enne morto dopo la lite col fratello | non si esclude l' omicidio

Una drammatica vicenda scuote Arpino, vicino Frosinone, dove un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita davanti alla casa del fratello. La lite tra i due potrebbe aver avuto conseguenze tragiche e, al momento, si escludono tutte le ipotesi, compresa quella dell’omicidio. È stata disposta l’autopsia per fare luce su questa enigmatica morte e chiarire i reali fatti dietro questa triste vicenda.

Disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo di 40 anni trovato morto ad Arpino (Frosinone), davanti la casa del fratello. Fra le varie piste c'è anche l'omicidio.

In questa notizia si parla di: arpino - frosinone - morto - fratello

