Tragedia a Penne | bambina di due anni muore improvvisamente

Una tragedia sconvolge Penne: la piccola Dana, una tenera bambina di soli due anni, se ne è andata improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di familiari e cittadini. La comunità si unisce nel dolore, stringendosi attorno ai genitori Cristina e Antonio in questo momento di immenso sgomento. Il sindaco Gilberto Petrucci ha espresso il suo profondo cordoglio e l’appello a sostenere la famiglia in questa prova difficile, sottolineando quanto sia importante la solidarietà.

Pescara - La comunità di Penne si unisce nel dolore per la perdita di Dana, la piccola di due anni, strappata improvvisamente all’affetto dei suoi genitori. Un'ondata di tristezza ha colpito la cittadina vestina per la scomparsa prematura di Dana, una bambina di appena due anni, la cui morte improvvisa ha lasciato una profonda ferita nei cuori di mamma Cristina, papà Antonio e dell’intera comunità. Il sindaco Gilberto Petrucci ha espresso il suo cordoglio parlando di una “tragedia per tutta Penne”, sottolineando come il lutto stia generando una mobilitazione collettiva di vicinanza e preghiera in favore dei familiari. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Tragedia a Penne: bambina di due anni muore improvvisamente

