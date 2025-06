Tragedia a Oleggio | scontro tra tre auto muore una donna di 75 anni

Tragedia ad Oleggio, dove un terribile incidente ha strappato la vita a una donna di 75 anni. Lo scontro tra tre auto in via Momo ha sconvolto la comunità e sollevato numerosi interrogativi sulle cause dell’incidente. Un bilancio drammatico di una giornata che resterà impressa nella memoria degli abitanti. Per aggiornamenti e approfondimenti, ABBONATI A DAYITALIANEWS, perché la verità deve essere raccontata fino in fondo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente in via Momo. Grave incidente nel pomeriggio di giovedì 26 giugno a Oleggio, in provincia di Novara. Il drammatico scontro è avvenuto in via Momo, dove tre automobili si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Una vittima e due feriti. A perdere la vita nell’impatto è stata una donna di 75 anni, che si trovava alla guida di una delle vetture coinvolte. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Gli altri due conducenti coinvolti nell’incidente hanno riportato ferite lievi e non sono in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com