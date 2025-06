Traffico Roma del 26-06-2025 ore 20 | 30

Benvenuti a questa aggiornamento sul traffico di Roma alle ore 20:30 del 26 giugno 2025. La città si presenta intensa, con code persistenti sul Raccordo Anulare e le principali arterie come la Tangenziale Est e la Salaria. La situazione richiede pazienza e attenzione, ma restiamo con voi per fornirvi tutte le ultime novità e aiutarvi a raggiungere la vostra destinazione nel modo più sicuro e rapido possibile.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetani ancora intenso il traffico sul Raccordo Anulare con code a tratti in carreggiata interna dalla trionfali alla Salaria è avanti tra Bufalotta e svincolo A24 file a tratti anche lungo la carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla via Appia trafficata la tangenziale est code verso San Giovanni da Corso Francia la Salaria ea tratti direzione Stadio Olimpico tra Tiburtina e Salaria sulle percorso Urbano della A24 per un veicolo fermo code da Portonaccio a via Fiorentini in uscita da Verso il raccordo anulare incidente Concorde sulla via Aurelia da Largo perassi a via di Acquafredda prosegue il programma dei concerti estivi al Circo Massimo questa sera sul palco Gianna Nannini chiusa via dei Cerchi è dalle 20 altre chiusure che interessano via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via della Greca e via dell'Ara massima di Ercole deviazioni per 6 linee di bus e dalle ore 22 chiusa la fermata della metro B Circo Massimo utilizzabili le stazioni Colosseo e piramide maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-06-2025 ore 20:30

