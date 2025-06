Traffico Roma del 26-06-2025 ore 18 | 30

Alle ore 18:30 del 26 giugno 2025, il traffico a Roma e nel Lazio è particolarmente intenso e congestionato. La redazione di Luceverde Lazio segnala code sulla A1 Firenze-Roma tra Attigliano e Orvieto per un incendio che ha bloccato la tratta. Inoltre, si registrano lunghe code tra Roma e Napoli e sul raccordo anulare, a causa di lavori in corso. Rimani aggiornato per evitare ulteriori disagi e pianificare al meglio i tuoi spostamenti.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani sulla A1 Firenze Roma per incendio traffico bloccato con code tra Attigliano e Orvieto direzione Firenze c'è il traffico intenso provocare code nel tratto Roma Napoli della A1 tra la diramazione Roma Sud svincolo A24 verso nord quindi direzione Firenze a Roma traffico intenso con code a lungo le due carreggiate del raccordo anulare ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce solo a Cassino l'arteria è chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Ci troviamo tra Tina superiore e ben montecastello di apertura programmata per il prossimo 30 settembre deviazioni sulla strada provinciale 259 per il trasporto pubblico sulla linea ferroviaria Roma Sulmona per lavori di manutenzione fino a venerdì 27 giugno sospesa la circolazione dei treni tra Roma Tiburtina e Guidonia e tra Avezzano e Sulmona è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-06-2025 ore 18:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - code - firenze

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Translate post? In #A1, in direzione Roma: code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa-Reggello #viabiliTOS #viabiliFI Vai su X

Ore 17.11. Code in calo a 2 km in direzione Pisa e a 1 km in direzione Firenze. Aggiornamenti su X. Ore 16.52. Incidente risolto e traffico sbloccato e code in calo a 5 km in direzione Pisa e a 3 km in direzione Firenze. Ore 16.42. Traffico ancora bloccat Vai su Facebook

Asfalto in autostrada danneggiato dalla pioggia, lavori urgenti dopo Firenze Sud: traffico in tilt e lunghe code; Autostrada A1: mezzo fermo tra Incisa e Firenze, chilometri di code; Incidente su Grande Raccordo Anulare oggi a Roma, tir ribaltato e traffico bloccato: caos anche in autostrada.

Firenze, tir in fiamme in Autostrada: lunghe code e traffico bloccato - MSN - Mattinata di gravi, quella di venerdì 6 giugno, disagi per gli automobilisti in viaggio lungo l'autostrada A1 Milano- Lo riporta msn.com

Traffico Firenze, disagi e code su viale Guidoni e via del Sansovino - Traffico Firenze, disagi e code su viale Guidoni e via del Sansovino Mattinata difficile a Firenze per la circolazione a causa della forte pioggia e di alcuni incidenti. Da corrierefiorentino.corriere.it