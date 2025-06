Traffico Roma del 26-06-2025 ore 16 | 30

Se sei in transito a Roma il 26 giugno 2025 alle 16:30, tieni presente le congestioni sul Raccordo Anulare causate da un incidente tra Roma Fiumicino e la via Appia. Mentre l’afa estiva si fa sentire, i concerti di Gianna Nannini al Circo Massimo attirano ancora più attenzione, con chiusure temporanee di alcune strade. Resta aggiornato per evitare disagi e goderti la città senza stress.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare e intense un incidente stanno provocando Code in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via Appia intanto prosegue il programma dei concerti al Circo Massimo questa sera sul palco Gianna Nannini dalle 17 chiude via dei Cerchi e poi dalle 20 altre chiusure interesseranno via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via della Greca e via dell'Ara massima di Ercole previste deviazioni per 6 linee di bus e dalle 22 chiusa la fermata della metro B Circo Massimo utilizzabili In alternativa alle stazioni Colosseo e da oggi è fino al 22 di settembre la metro C riprogramma il servizio con modifiche agli orari e navette bus e sostitutive per consentire i lavori di prolungamento sulla linea ferroviaria Roma Viterbo Sono in corso lavori che interessano le tratte Vignanello Viterbo fino al 7 di settembre e Montebello Morlupo con durata di 18 mesi circa su queste tratte il trasporto è garantito da bus sostitutivi https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-06-2025 ore 16:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - circo - sera

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

#Tgm 25 giugno ore 17 #romamobilita #eventi #concerti #CircoMassimo #Olimpico #bus Vai su Facebook

Roma, weekend di cortei e concerti: strade chiuse e traffico in tilt. Tutte le deviazioni; Sito Istituzionale | David Gilmour al Circo Massimo, informazioni viabilità e trasporti; David Gilmour in concerto al Circo Massimo, strade chiuse e bus deviati: tutte le info.

Traffico a Roma, caos anche in serata: città paralizzata, e la finale di Coppa Italia non c'entra - Leggo.it - Traffico a Roma, caos anche in serata: città paralizzata, e la finale di Coppa Italia non c'entra. Scrive leggo.it

Traffico bloccato a roma per tre eventi tra weekend e inizio settimana: deviazioni e chiusure in città - A roma dal 14 al 16 giugno traffico limitato per giubileo dello sport, roma pride e concerto dei duran duran al circo massimo, con chiusure stradali e deviazioni per autobus nel centro storico. Secondo gaeta.it