Traffico Roma del 26-06-2025 ore 14 | 30

Se pianifichi un viaggio a Roma tra il 26 giugno e il 6 luglio, è essenziale rimanere aggiornati sulle modifiche al traffico e ai mezzi pubblici. La città si prepara a lavori di estensione della metropolitana, con chiusure serali e servizi sostitutivi in superficie. Ti guidiamo attraverso tutte le novità per garantirti spostamenti senza stress: ecco cosa sapere per muoverti in modo intelligente e sicuro.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità aggiornato il calendario delle limitazioni serali delle chiusure lungo la linea del metrò per i lavori di prolungamento della tratta da San Giovanni al Colosseo fino al 4 luglio i treni della terza sotterranea saranno attivi fino alle 21 circa dopodiché il servizio sarà assicurato in superficie dalle navette bus mce MC3 sabato 5 domenica 6 luglio nuova chiusura h24 per la linea C poi dal 7 al 20 luglio servizio di nuovo attivo con le limitazioni serali e lo stop dei treni Alle 21 circa stasera alle 20 al Circo Massimo spazio alla musica di Gianna Nannini dalle 17 chiusura https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-06-2025 ore 14:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - luglio - servizio

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

I MERCOLEDÌ D’ESTATE A VILLAFRANCA P.TE! ? Ti aspettiamo il 2, 9, 16, 23 e 30 luglio e mercoledì 6 agosto in via Roma (chiusa al traffico dalle ore 20 alle 24) per serate piene di musica, divertimento e atmosfera estiva! Per i più piccoli: gonfiabil Vai su Facebook

Due settimane di lavori sulla linea ferroviaria: modifiche e cancellazioni per i treni; Metro C, modifiche e limitazioni fino a settembre; L’estate di fuoco dei binari di Roma e Lazio. Cantieri in arrivo: treni cancellati e corse limitate.

Roma, in via Po dopo 12 anni tornano i bus 63, 83 e 92: linee ripristinate dal 14 luglio - Le corse erano state deviate su un tragitto alternativo dopo che, nel 2013, si era aperta una voragine. Scrive msn.com

Metro C Roma: limitazioni e chiusure fino a settembre 2025 - Scopri le notizie sulla Metro C Roma con le limitazioni e le chiusure a luglio, agosto e settembre 2025 per i lavori sulla nuova tratta. Come scrive sicurauto.it