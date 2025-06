Traffico Roma del 26-06-2025 ore 11 | 30

Se pianifichi di spostarti a Roma tra il 26 e il 27 giugno 2025, tieni presente le importanti chiusure al traffico previste per eventi imperdibili: questa sera al Circo Massimo Gianna Nannini e domani allo Stadio Olimpico Vasco Rossi. Consulta i percorsi alternativi e le deviazioni su RomaMobilità.it per vivere al meglio queste serate all’insegna della musica senza stress e in modo sostenibile.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questa sera al Circo Massimo il concerto di Gianna Nannini dalle 17 chiusura al traffico previsto e deviazioni per 6 linee di bus domani e sabato invece allo stadio Olimpico ci sarà Vasco Rossi lo stadio lo ricordiamo è raggiungibile anche in modo sostenibile attraverso 18 linee del trasporto pubblico elenco e percorsi su Roma mobilita.it sabato sera a partire dalle 21 a via Veneto in programma una sfilata di moda per lasciare spazio alle vento dalle 6 di domani alle 7 di domenica la strada sarà chiusa al traffico tra Largo Fellini Porta Pinciana e via Boncompagni in entrambi i sensi di marcia anche su Viale del Muro Torto la chiusura della rampa di immissione verso via Dei Porta Vinciana per i veicoli provenienti da Piazzale Flaminio saranno deviati autolinee di Busto comprese due linee notturne dettagli su Roma mobili punto.

