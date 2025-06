Traffico Roma del 26-06-2025 ore 08 | 30

Se state pianificando di muovervi a Roma questa mattina, ecco le ultime notizie sul traffico: code e incidenti lungo il Grande Raccordo Anulare, in via Prenestina e Appia, e sulla Flaminia tra Torre di Quinto e Trionfale. La situazione richiede pazienza, ma con un po' di strategia potrete evitare i rallentamenti. Restate sintonizzati e partite con anticipo per arrivare puntuali, perché...

Luceverde Roma per trovati all'ascolto sul grande raccordo anulare code per traffico e incidente in carreggiata interna Traduci the Prenestina e Appia vetrine carreggiata esterna tra le uscite per la Cassia bis e Trionfale si sta in coda per traffico sulla via Flaminia tra il grande raccordo anulare Torre di Quinto ed anche sulla Salaria tra Villa Spada e la tangenziale è sulla tangenziale code e traffico tra uscite di via Tiburtina via dei Campi Sportivi verso lo stadio code per traffico anche in direzione San Giovanni tra l'uscita per la 24 e viale Castrense al Portuense permane la chiusura della strada per incidente tra via dell'Impruneta e via Pian Due Torri code per traffico sulla via Aurelia per il raccordo anulare la circonvallazione Aurelia Direzione Piazza Irnerio intenso in quest'ora il traffico nella capitale è fuori raccordo sulla Cassia bis c'è traffico in coda per un incidente avvenuto tra uscite di Formello e Prima Porta Sud in direzione del raccordo è tutto per ora è Grazie per l'ascolto