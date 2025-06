Traffico Roma del 26-06-2025 ore 07 | 30

Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Luceverde Roma. In questo momento, il traffico lungo le strade cittadine è intenso, con particolari disagi sulle consolare in entrata verso il centro. Incidente in via Pian Due Torri, chiusura temporanea tra via dell'Impruneta e via Pian Due Torri, e rallentamenti sulla Flaminia e sulla Salaria. Restate con noi per aggiornamenti continui e consigli su come muoversi al meglio in città.

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione in grado momento il traffico lungo la rete viaria cittadina Soprattutto sulle consolare in entrata verso il centro al Portuense la locale segnala incidente in via Pian Due Torri con la chiusura temporanea della strada tra via dell'Impruneta e via Pian Due Torri a Roma Nord e rallentamenti sulla via Flaminia tra il grande raccordo anulare Tor di Quinto prima senti anche sulla Salaria tra Villa Spada e la tangenziale traffico rallentato sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra l'uscita e Casilina Appia sul tratto Urbano della A24 si rallenta per traffico all'uscita di Tor Cervara è l'ingresso con la tangenziale e sulla tangenziale traffico rallentato tra l'uscita in momentanea via dei Campi Sportivi in direzione stadio code per traffico sulla via Aurelia Raccordo Anulare e la circonvallazione Aurelia in direzione Piazza Irnerio e sulla via Appia traffico rallentato tra Ciampino e via delle Capannelle è tutto per il momento è Grazie per l'ascolto un servizio a cura e della polizia locale di Roma Capitale

