Traffico Lazio del 26-06-2025 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio il 26 giugno 2025 alle ore 17:30 si presenta intenso e congestionato. La redazione di Luceverde Lazio segnala disagi sulla A1 Firenze-Roma, con code tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze a causa di un incendio. Traffico intenso anche nel tratto Roma-Napoli e sul raccordo anulare, complicato dai lavori in corso. Ecco una panoramica completa per aiutarti a pianificare al meglio il tuo viaggio.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani sulla A1 Firenze Roma per incendio traffico bloccato con code tra Attigliano e Orvieto direzione Firenze c'è il traffico intenso provocare code nel tratto Roma Napoli della A1 tra la diramazione Roma Sud svincolo A24 verso nord quindi direzione Firenze a Roma traffico intenso con code a lungo le due carreggiate del raccordo anulare ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce solo a Cassino l'arteria è chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Ci troviamo tra Tina superiore e ben montecastello di apertura programmata per il prossimo 30 settembre deviazioni sulla strada provinciale 259 per il trasporto pubblico sulla linea ferroviaria Roma Sulmona per lavori di manutenzione fino a venerdì 27 giugno sospesa la circolazione dei treni tra Roma Tiburtina e Guidonia e tra Avezzano e Sulmona