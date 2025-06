Tradimento replica puntata 26 giugno 2025 in streaming | Video Mediaset

Non perdere l'appuntamento con la soap "Tradimento" (Aldatmak) in replica streaming su Mediaset! Oggi, giovedì 26 giugno 2025, rivivi le emozioni dell’episodio 116, tra colpi di scena e momenti intensi come il salvataggio di Kahraman. Sei curioso di scoprire cosa succederà ai protagonisti? Resta sintonizzato e guarda il video Mediaset per non perdere neanche un dettaglio di questa avvincente storia d'amore e tradimenti.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 26 giugno – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Nella puntata odierna Oylum porta in cantiere, a Ozan, i vestiti per il matrimonio. Proprio in quel momento, Kahraman, per salvare Ozan, viene sommerso dal terriccio scaricato da un camion. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 116 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming.

