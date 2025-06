Tradimento anticipazioni ultima puntata 27 giugno | Kahraman in terapia intensiva Guzide trova suo figlio

Prepariamoci all'epilogo della saga familiare di "Tradimento", che ci terrà col fiato sospeso fino a settembre. Nell’ultima puntata, in onda il 27 giugno su Canale 5, Guzide e Tarik scopriranno con emozione di aver ritrovato il loro figlio biologico, un momento carico di tensione e speranza. Non perdete questo emozionante episodio: sarà il capitolo finale prima dello stop estivo, destinato a lasciare tutti con il fiato sospeso fino al ritorno.

Ultima puntata prima dello stop estivo. Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca in onda su Canale 5. Ultimo appuntamento con Tradimento prima dello stop: la dizi turca infatti, si fermerà per tornare a settembre e procedere verso il finale delle vicende della famiglia Yenersoy. In questo prossimo episodio di venerdì 27 giugno, vedremo Guzide e Tarik trovare il loro figlio biologico. L'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5. Ma scopriamo meglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Ipek era scappata di casa inscenando il proprio suicidio, con l'obiettivo di allontanare il padre da Guzide. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni ultima puntata 27 giugno: Kahraman in terapia intensiva, Guzide trova suo figlio

Tradimento, cambio palinsesto su Canale 5: ultima puntata il 27 giugno, poi la lunga pausa

Ascolti di venerdì 20 giugno 2025: 2,6 milioni (18,7%) per la seconda puntata di Tim Summer Hits; 2,1 milioni (16,7%) per la telenovela turca Tradimento

