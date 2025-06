Tradimento Anticipazioni 27 giugno 2025 | Kahraman finisce in terapia intensiva! Si salverà?

Prepariamoci a vivere un episodio carico di suspense e emozioni! Le anticipazioni di "Tradimento" del 27 giugno 2025 svelano un momento cruciale: Kahraman, dopo un grave incidente, si trova in terapia intensiva, ma la speranza di salvarlo è viva. Cosa ci riserva questa puntata, ultima prima dell’attesa pausa estiva? Scopriamolo insieme, perché il destino di Kahraman potrebbe cambiare tutto.

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 27 giugno 2025 su Canale 5, l'ultimo prima della pausa estiva: Kahraman subisce un delicato intervento chirurgico e finisce in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tradimento Anticipazioni 27 giugno 2025: Kahraman finisce in terapia intensiva! Si salverà?

In questa notizia si parla di: tradimento - anticipazioni - giugno - kahraman

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

Le anticipazioni della nuova settimana di Tradimento, in onda dal 23 al 29 giugno, si preannunciano ricche di colpi di scena! Kahraman è coinvolto in un grave incidente che lo costringerà a un delicato intervento chirurgico. Nel frattempo, la verità su Dundar Vai su Facebook

#tradimento Vai su X

Tradimento 2, anticipazioni 27 giugno: Kahraman in ospedale; Tradimento, le anticipazioni di oggi (giovedì 26 giugno): Guzide e Ozan si sposano, Kahraman in pericolo per s; Tradimento: anticipazioni giovedì 26 giugno! Kahraman muore per salvare Ozan?.

Tradimento, le anticipazioni di oggi (giovedì 26 giugno): Guzide e Ozan si sposano, Kahraman in pericolo per salvare Ozan - Torna come ogni pomeriggio Tradimento, la soap opera di Canale 5 che ha preso il posto ormai da tempo di "Endless ... Si legge su msn.com

Tradimento, le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 26 giugno - Anticipazioni della puntata di Tradimento di oggi, giovedì 26 giugno 2025, in onda il pomeriggio su Canale 5 e in streaming: le trame della serie turca. Secondo gazzetta.it