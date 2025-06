Tra rock e postazioni enogastronomiche debutta il Castellana Beerock Festival | tre giorni di puro divertimento

Preparati a vivere un’esperienza unica tra musica travolgente e delizie enogastronomiche: il Castellana Beerock Festival debutta con tre giorni di puro divertimento, unendo il meglio del rock con l’energia di band come Hard as a Rock, I Komandanti e Meganoidi, e l’eccellenza gastronomica di Luppolosa. Dal 27 al 29 giugno 2025, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, questa prima edizione promette di essere un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di buon cibo e ottima musica.

Tre giorni per “stappare” Piazze d’Estate 2025 con i live rock di Hard as a Rock, I Komandanti e Meganoidi e con l’ampia offerta enogastronomica di Luppolosa: tra venerdì 27 e domenica 29 giugno 2025, debutta con la sua prima edizione, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte (Ba). 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: rock - debutta - giorni - postazioni

Lucio Corsi debutta come doppiatore nel nuovo film Pixar L'ambasciatore alieno Tegmen del nuovo film pixar avrà la voce di Lucio Corsi. Il cantante ha dichiarato di avere da sempre una passione per il mondo Pixar e racconta il legame tra musica, immagi Vai su Facebook

Tra rock e postazioni enogastronomiche: debutta in Villa Comunale il Castellana Beerock Festival; Il ''Rock'' di Trenitalia debutta in Puglia; Tre giorni di festa, debutta il Samarate Festival.

Lars Rock Fest, giorni di musica. Brillano le stelle ’indipendenti’ - la Nazione - Il Lars Rock Fest a Chiusi ha offerto tre giorni di musica indipendente con grandi nomi internazionali. Da lanazione.it