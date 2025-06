Tra Monica Setta e Francesca Manzini è guerra aperta | avete visto cosa è successo?

Tra Monica Setta e Francesca Manzini si è scatenata una vera guerra aperta che ha catturato l’attenzione di tutti. Quello che sembrava un semplice diverbio tra chi imita e chi viene imitato si è trasformato in un confronto velenoso, alimentato da rancori passati e minacce legali. La vicenda solleva molte domande sulla libertà di satira e le conseguenze delle provocazioni nel mondo dello spettacolo. Ma come si evolverà questa intricata vicenda?

Sembrava una semplice questione di gusti, un'incomprensione tra chi imita e chi viene imitato. E invece il caso scoppiato tra Francesca Manzini e Monica Setta si è trasformato in un botta e risposta velenoso, condito da vecchi rancori e da una possibile azione legale. Da un lato, l'imitatrice accusa la conduttrice di averle fatto perdere del lavoro a causa di una parodia non gradita; dall'altro, la padrona di casa di Storie di donne al bivio nega tutto e ribalta completamente la versione dei fatti. Ma cosa è davvero successo tra le due? Francesca Manzini e l'accusa a Monica Setta: cosa ha detto.

