Tra arte cinema e musica il Premio Riviera approda sul Lago di Garda a Bardolino

Tra arte, cinema e musica, il Premio Riviera Laurence Olivier Vivien Leigh torna a incantare il Lago di Garda a Bardolino. Dopo la presentazione ufficiale del 25 giugno nella splendida Sala Rossa del Palazzo Scaligero, l’attesa cresce per la 26esima edizione che si terrà il 2 luglio alle 19 nella magica cornice della Sala della Disciplina. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle arti, pronto a celebrare eccellenze e talenti.

È stato presentato mercoledì 25 giugno, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, l’atteso appuntamento con il Premio Riviera Laurence Olivier Vivien Leigh, giunto alla sua 26esima edizione. L’evento si svolgerà il prossimo 2 luglio dalle ore 19, nella suggestiva Sala della Disciplina di Bardolino. 🔗 Leggi su Veronasera.it

