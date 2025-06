Tour de France 2025 Gaudu non sarà al via

Roma, 26 giugno 2025 – Il Tour de France 2025 si appresta a partire da Lille il 5 luglio, e l’assenza di David Gaudu segna un altro capitolo di questa corsa internazionale. Con grandi campioni come Pogacar, Vingegaard e Evenepoel pronti a sfidarsi, la presenza francese si fa ancora più volatile, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. L’annuncio di Gaudu ha sorpreso tutti, aggiungendo un elemento di incertezza a questa edizione che promette emozioni incredibili.

Roma, 26 giugno 2025 - Il Tour de France da quasi 40 anni non è più una questione per francesi, e rischia di non esserlo neanche nella prossima edizione, al via il 5 luglio da Lille. Peseranno i fuoriclasse al via, su tutti Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, ma per i padroni di casa avrà un rilievo importante anche una startlist non esattamente competitiva che perde pure David Gaudu. L'annuncio di Gaudu. L'annuncio è arrivato proprio dal corridore della Groupama-FDJ, squadra che dovrebbe avere in Romain Grégoire e Valentin Madouas, oltre al veterano Guillaume Martin, le nuove punte, tramite il proprio profilo Instagram.

