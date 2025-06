Tottenham ha dato un cenno al terreno Euro 2024 Superstar in seguito alla crisi del calcio europeo | rapporto

Il Tottenham si prepara a stupire i tifosi con una mossa strategica in vista di Euro 2024, puntando su una stella emergente del torneo. Con Thomas Frank al timone, dopo l’addio di Postecoglou, i Spurs vogliono risplendere sia in campionato che in Champions League, dove cercano di riconquistare il prestigio perso. La sfida è ardua, ma la determinazione di migliorare ogni aspetto del gioco potrebbe fare la differenza.

Breaking: Si dice che il Tottenham stia mettendo in fila una mossa estiva per una delle stelle di breakout di Euro 2024. Thomas Frank sarà ansioso di impressionare dopo aver assunto le redini a seguito del licenziamento di Ange Postecoglou. Il Dane avrà anche il compito di guidare Spurs attraverso una campagna di Champions League dopo aver vinto l'Europa League lo scorso mandato. Migliorare in tutte le aree del campo sembra essere fondamentale per i piani di Daniel Levy e uno in avanti di Ligue 1 potrebbe sbloccare la chiave dato il suo prezzo di taglio nel mercato attuale.

Tottenham-Manchester United: 384,3 milioni di euro pagati ai club italiani per 11 calciatori sul mercato della Serie A - Il Tottenham ha vinto la finale di Europa League contro il Manchester United con un gol di Brennan Johnson, assicurandosi così la qualificazione per le competizioni europee.

Dopo l’Europa League il presidente degli Spurs vuole fare sul serio Ci riuscirà ? ©? Jonathan Moscrop #tottenham #spurs #premierleague #championsleague #calcio Vai su Facebook

Il Tottenham vince l’Europa League, Manchester United battuto in finale; Tottenham-Manchester United 1-0, gol e highlights. Gli Spurs vincono l'Europa League; Una finale tutta inglese, dopo 17 anni il Tottenham vince 1-0 contro il Manchester United.

Tottenham, la mano di Paratici si vede ancora: il dato sull'ultima formazione è incredibile - Corriere dello Sport - Il direttore tecnico, ex Juve, ha infatti investito molto durante la sua permanenza al Tottenham sul mercato e sui giovani, arrivando ad un ... Scrive corrieredellosport.it

Tottenham, colpo Veliz: tutte le cifre dell’affare. Era seguito da Milan e Torino - Calciomercato.com - Con un blitz improvviso, gli Spurs hanno chiuso per l’attaccante classe 2003 che sarà convocato presto dall ... Segnala calciomercato.com