Tossicodipendenze i dati Basta un clic per comprare droga Paura per le sostanze sintetiche

Nel mondo digitale, basta un clic per accedere a un supermercato di droga sintetica, operante legalmente nei Paesi Bassi. Un'interfaccia semplice, offerte allettanti e consegne rapide rendono tutto più facile e tentante, anche per i più giovani. Questa realtà preoccupante mette in evidenza i rischi delle nuove forme di consumo e la facilità con cui si può entrare in contatto con sostanze pericolose. È fondamentale conoscere e contrastare questa minaccia prima che sia troppo tardi.

Un clic su “Sì, ho più di 18 anni”, anche se ne hai dodici, e il catalogo si apre. Lingua italiana selezionabile, grafica pulita, sconti accattivanti: “10% sul primo ordine”, “spedizione gratuita da 40 euro in su”, consegna garantita il giorno dopo. Il sito invita a ordinare entro le 17 per ricevere tutto domani, via posta, in un pacchetto anonimo. Benvenuti nel supermercato della droga sintetica, legalmente attivo in Olanda — Paese che da anni rappresenta uno degli hub europei per la produzione e distribuzione di queste sostanze, complice una legislazione storicamente più tollerante e un’efficiente rete logistica — ma accessibile senza barriere da tutta Europa, Italia inclusa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tossicodipendenze, i dati. Basta un clic per comprare droga. Paura per le sostanze sintetiche

