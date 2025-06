Torture le parole di un sopravvissuto | In Libia siamo stati rapiti venduti torturati Mi facevano stringere vetri rotti tra le mani ma la cosa peggiore è stata vedere mia moglie violentata davanti ai miei occhi

Le parole di un sopravvissuto in Libia raccontano un orrore indicibile: rapimenti, torture e la vista di sua moglie violentata davanti ai suoi occhi. Tra gennaio 2023 e febbraio 2025, 160 vittime di queste atroci violenze sono state assistite da Medici senza Frontiere a Palermo, ma solo il 22% ha ottenuto lo status di rifugiato. È ora di agire per garantire a tutti accesso reale a cure, protezione e dignità.

Tra gennaio 2023 e febbraio 2025, 160 sopravvissuti a torture e violenze intenzionali sono stati presi in carico da Medici senza Frontiere a Palermo. Solo il 22% ha ottenuto lo status di rifugiato. Msf lancia un appello per garantire accesso reale a cure, protezione e dignità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Torture, le parole di un sopravvissuto: «In Libia siamo stati rapiti, venduti, torturati. Mi facevano stringere vetri rotti tra le mani ma la cosa peggiore è stata vedere mia moglie violentata davanti ai miei occhi»

