Torre Seta la Fenice risorge dalle ceneri | tra un anno la consegna delle case

Torre Seta, la fenice di Milano, si appresta a risorgere dalle sue ceneri: tra un anno, le nuove case saranno pronte ad accogliere i loro futuri abitanti. La ricostruzione, avviata nel luglio 2022 e già a metà dei lavori, testimonia la forza e la determinazione della città . Con impegno incessante e speranza rinnovata, Milano si prepara a scrivere un nuovo capitolo di rinascita. Il futuro è ormai alle porte.

Milano, 26 giugno 2025 – La ricostruzione è quasi a metĂ dell’opera. Le gru sono in azione, gli operai non si fermano mai. Dal luglio dell’anno scorso, in via Antonini, dove fino al 29 agosto 2021 c’era la Torre dei Moro, è iniziata l’operazione rinascita. L’incendio scoppiato quasi quattro anni fa, ha distrutto le parti interne del grattacielo, che almeno ha retto dal punto di vista strutturale. I lavori andranno avanti per un altro anno, fino al giugno 2026, quando è prevista la consegna degli appartamenti andati a fuoco. Il grattacielo, in attesa della rinascita, ha giĂ cambiato nome: si chiama Torre Seta ed è stata progettata dall’architetto Marco Piva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torre Seta, la Fenice risorge dalle ceneri: tra un anno la consegna delle case

