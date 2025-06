Toronto-Portland Timbers | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un’emozionante sfida di MLS tra Toronto e Portland Timbers, in scena allo storico BMO Field di Toronto. Con orario, formazioni probabili e le migliori opzioni per seguirla in tv o streaming, questa partita promette spettacolo e adrenalina. Restate con noi per scoprire tutte le ultime novità e non perdere nemmeno un minuto di questa emozionante giornata di calcio!

Al BMO Field va in scena la sfida di MLS Toronto-Portland Timbers: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al BMO Field di Toronto si giocherà la gara valevole per la 20° giornata di MLS tra Toronto-Portland Timbers. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove vedere la sfida.

Diretta Toronto FC-Portland Timbers: probabili formazioni e devo vederla in tv e live streaming - 1): Ivacic; Zuparic, Mabiala, Tuiloma; Asprilla, Ayala, Chara, Bravo; Charà, Moreno, Niezgoda. Scrive dazn.com

Toronto, Giovinco decisivo contro Portland - Calciomercato.com - Con il quinto gol stagionale la Formica Atomica ha deciso la sfida tra Toronto e Portland Timbers. Segnala calciomercato.com