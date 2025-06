torneo delle frazioni grande successo di pubblico per le prime serate al boscatello

Il Torneo delle Frazioni a Castiglion Fiorentino sta conquistando il pubblico, regalando emozioni e sana competitive. Allo storico impianto del Boscatello, le prime serate hanno registrato un afflusso straordinario di spettatori, testimoniando l’entusiasmo per questo evento che unisce sport, comunità e passione. Con otto squadre pronte a sfidarsi, il torneo promette ancora grandi sorprese e momenti indimenticabili. La partita inaugurale tra Manciano Aics e...

Arezzo, 26 giugno 2025 – All'impianto sportivo del Boscatello il "Torneo delle Frazioni - CittĂ di Castiglion Fiorentino", organizzato in collaborazione con il CSI Arezzo e patrocinato dal Comune di Castiglion Fiorentino, è giĂ entrato nel vivo. Sono otto le squadre che sono scese in campo in questi primi due giorni di torneo. Lunedì sera il calcio d'inizio inaugurale alle 20:30 ha dato il via alla prima partita in programma tra Manciano Aics e Nave, terminata 0-1. A seguire Alta Valle e Manciano Anspi, terminata 5-2. Martedì è stata la volta di Montecchio Pmv – Brolio (3-2), mentre a seguire il Castroncello si è imposto sul Boscatello per 4-1.