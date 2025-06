Torneo del Sorriso | anche Garello Fc e Eagles Fc volano in semifinale

Il Torneo del Sorriso 2025 si infiamma, con Garello FC e Eagles FC che conquistano meritatamente le semifinali. A Nave, i Garello hanno dimostrato carattere e talento nel quarto di finale, con doppiette protagoniste. La competizione si fa sempre più avvincente, promettendo un weekend ricco di emozioni e sfide mozzafiato. L’attesa cresce: chi solleverà il trofeo? Restate sintonizzati per scoprire il grande epilogo di questa entusiasmante kermesse sportiva!

Sarzana, 26 giugno 2025 – I Garello Fc si aggiudicano l’ultimo quarto di finale del Torneo del Sorriso in svolgimento al 'Ravecca' di Nave, completando così la griglia delle semifinali in programma venerdì. Nell’ultima sfida ad eliminazione diretta in evidenza per i Garello le doppiette di Lorenzo Dell’Amico e Luca Baracchini, come quelle dei sconfitti Toros di Marco Scatena e Filippo Scieuzo. La formazione di Davide Fortunati e compagni affronterà la temibile 'corazzata' Norcineria Armando nella seconda sfida della serata. Undici reti in due intensi tempi, invece, nel quarto di finale tra i Weedboys e gli Eagles fc. 🔗 Leggi su Lanazione.it